Диетолог Арзамасцев назвал срок хранения новогодних салатов

21 декабря, 08:20Общество
Фото: depositphotos/haarmony
Новогодние салаты хранятся полдня. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.
По его словам, блюдо из большого количества ингредиентов быстро портится, поэтому долго его хранить нельзя.
"Кроме того, салаты, как правило, идут с соусами – майонез, сметана либо что-то еще. Из-за них срок хранения становится еще меньше, потому что эти продукты создают хорошую среду для развития микроорганизмов", – указал диетолог.
Специалист посоветовал съедать салаты за полдня. В противном случае с каждым часом и днем риски отравления увеличиваются.
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