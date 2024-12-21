Диетолог Арзамасцев назвал срок хранения новогодних салатов

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Новогодние салаты хранятся полдня. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

По его словам, блюдо из большого количества ингредиентов быстро портится, поэтому долго его хранить нельзя.

"Кроме того, салаты, как правило, идут с соусами – майонез, сметана либо что-то еще. Из-за них срок хранения становится еще меньше, потому что эти продукты создают хорошую среду для развития микроорганизмов", – указал диетолог.



Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Конечно, можно положить салат в холодильник. Но в Новый год он то открывается, то закрывается и зачастую даже больше открыт, чем закрыт. Это тоже сильно уменьшает срок хранения, потому что разница температур очень велика.

Специалист посоветовал съедать салаты за полдня. В противном случае с каждым часом и днем риски отравления увеличиваются.

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