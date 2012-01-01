Российские звезды назвали свои любимые новогодние блюда

Знаменитости вовсю готовятся к встрече Нового года: покупают елки, украшают дома и продумывают праздничное меню. Как звезды намерены провести 31 декабря и какие блюда будут у них на столе, расскажет Москва 24.

Алина Загитова

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Олимпийская чемпионка 2018 года, фигуристка Алина Загитова все новогодние праздники будет работать: она задействована в ледовом спектакле, который пройдет с 26 декабря по 7 января в Санкт-Петербурге. Как сообщает The Voice, несмотря на занятость, Алина все же рассчитывает встретить Новый год с семьей в Москве и побаловать себя любимыми праздничными блюдами. Самой готовить спортсменке некогда – с этой задачей прекрасно справляются родные звезды, отметила она.

"У меня нет никаких ограничений в плане питания. Я ем в основном по интуиции – если захочу какую-то вредную еду, то смогу себя этим побаловать. А в новогоднюю ночь ем в основном то, что готовит бабушка: салатики, перемячи и другие татарские блюда", – призналась фигуристка.

Ани Лорак

Фото: Агентство "Москва"

Перед Новым годом певица соблюдает строгую диету, чтобы влезть в концертные костюмы и при этом выглядеть безупречно. Весь декабрь Ани Лорак активно снималась в праздничных шоу и работала на корпоративах. В самую главную ночь в году артистка также намерена трудиться, сообщает "Комсомольская правда".

"А следующее выступление в 2025 году будет уже позднее. Поэтому в январе задача – наедаться, отсыпаться, наслаждаться жизнью. Ну, а потом в спортзале будем все это отрабатывать. Обожаю селедку под шубой и оливьешку", – прокомментировала звезда.

Юлианна Караулова

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Певица и телеведущая искренне не понимает, зачем 31 декабря люди готовят огромное количество блюд на стол, и отказывается есть большинство из них. СМИ сообщают, что в черном списке Карауловой такие традиционные угощения, как холодец, селедка под шубой, заливное, пирожки и даже оливье.

"Я в принципе не фанат майонезных салатов. Единственная моя слабость – это даже не оливье, а мимоза", – рассказала Юлианна.

Мия Бойка

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Певица призналась журналистам, что так и не научилась готовить, поэтому сервировку праздничного стола из года в год доверяет своей маме. Новогоднюю ночь Мия Бойка планирует провести с семьей и не намерена отказывать себе в любимых блюдах.

"Холодец люблю и селедку под шубой, и оливьешечку, и картошечку, и селедку обычную туда, и пюрешку, и котлетки, и все", – рассказала артистка.

Елена Борщева

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

А вот актриса Елена Борщева на Новый год предпочитает готовить сама. Телеканалу РЕН ТВ она рассказала, что в праздничную ночь радует семью "Мимозой" и винегретом.

"Из не очень классических мне нравится салат "Гранатовый браслет". Я его тоже сама готовлю. Конечно, на новогоднем столе должны быть мандарины, какое-то вкусненькое горячее", – добавила юмористка.

Сергей Жуков

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В свою очередь, солист группы "Руки Вверх!" не представляет Нового года без классики – селедки под шубой, сообщает журнал "Лиза". Жуков вместе с командой своего бара немного усовершенствовал привычный рецепт и теперь готовит блюдо только так: вместо майонеза артист предпочитает промазывать слои салата смесью из двух соусов – орехового и айоли, приготовленного из куриного желтка и чеснока с солью.