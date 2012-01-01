Группа "Непара" воссоединилась ради участия в новогодних корпоративах

Александр Шоуа и Виктория Талышинская, не выступавшие вместе с 2018 года, решили порадовать поклонников воссоединением ради предновогодних частных концертов. В какую сумму обойдется шоу группы "Непара" и сколько на корпоративах рассчитывают заработать другие звезды – в материале Москвы 24.

Ничего личного, только бизнес

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Золотой состав "Непары" впервые за шесть лет готов забыть взаимные обиды и выступить перед зрителями накануне Нового года, сообщает телеграм-канал Mash. Заказчикам часовой концерт группы обойдется в рекордную для коллектива сумму – 20 миллионов рублей, которую музыканты намерены поделить пополам. При этом, по данным СМИ, райдер дуэта весьма скромный: звездам необходимо обеспечить парковку возле места выступления, а в гримерке должны быть бутерброды, нарезка, чай и морс.

Исполнители хитов "Другая причина" и "Бог тебя выдумал" поругались еще в 2018 году из-за "творческих разногласий". СМИ писали, что Шоуа обвинял коллегу в несерьезном отношении к делу – музыкант якобы жаловался, что Талышинская регулярно опаздывает на репетиции или вообще их пропускает, а также позволяет себе приходить на концерты в нетрезвом виде. Певица же объясняла свой уход из группы "Пятому каналу" тем, что Александр придирался к ней, унижал и критиковал за лишний вес. С тех пор артисты не общались и не выступали вместе. Шоуа пригласил в "Непару" двух новых вокалисток, одна из которых вскоре покинула коллектив, а Талышинская основала группу "2 ОКеана".

Самые дорогие звезды

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Одним из лидеров по размеру гонорара за предновогодние выступления в 2024 году оказался Сергей Шнуров. Корпоратив с участием группы "Ленинград" музыкант оценивает в 25 миллионов рублей, сообщало издание Super.

Высокий гонорар запрашивает и певец Валерий Меладзе: он готов отыграть концерт за 15,5 миллиона рублей в любой точке мира. Это рекордный гонорар среди уехавших из России артистов. Музыкант согласен остановиться в четырехзвездочном отеле, где ему необходимо предоставить чай и банку черешневого варенья, а в гримерке Меладзе желает видеть две бутылки виски 12-летней выдержки и кола-колу.

Одну из лидирующих строчек в рейтинге самых дорогих звезд занимает и рэпер Баста – по данным СМИ, он рассчитывает получить за свое выступление 15 миллионов рублей. Примерно за эту же сумму порадовать своим творчеством готовы Полина Гагарина и Стас Михайлов. В свою очередь, подарить слушателям новогоднее настроение за 10 миллионов рублей могут Анна Asti, Сергей Жуков, Григорий Лепс и SHAMAN.

Филипп Киркоров, изначально желавший получить за свой концерт 15 миллионов, снизил ценник до 10, сообщал в конце ноября телеграм-канал Mash. Поп-король даже якобы готов перевоплотиться в Деда Мороза, но за такое костюмированное шоу придется добавить еще два миллиона рублей сверху. В райдере артиста указано, что в гримерке обязательно должны быть плотные шторы, шесть банок колы с сахаром и без, различные нарезки, виноград и яблоки. А охранять покой певца придется службе безопасности и представителям правоохранительных органов.

Певец Стас Пьеха может выступить на новогоднем корпоративе за 5 миллионов рублей. СМИ утверждают, что артист требует предоставить ему для трансфера автомобиль Range Rover, BMW X5 или Toyota не старше трех лет. В гримерке он желает видеть зеркало в полный рост, черный чай, персиковый сок, кофемашину, печенье и фрукты – яблоки, бананы, апельсины, виноград, мандарины, инжир и курагу.

Одни из самых скромных гонораров – у Ольги Бузовой, которая просит за свой концерт 3,5 миллиона рублей, у певицы Зары, получающей за выступление на миллион меньше, и у Татьяны Булановой, которая готова отработать новогоднюю программу за скромные 1,5 миллиона.

Ургант на коне

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Известно и о гонорарах ведущих: один из самых высоких ценников в этом году – у Ивана Урганта: за свои услуги он просит 10 миллионов рублей. Правда пригласить звезду на корпоратив уже не получится – весь декабрь у журналиста расписан, сообщает News.ru со ссылкой на представителя ивент-агентства.

В свою очередь, Павел Воля согласен провести мероприятие за 5,5 миллиона рублей, а его коллеги по Comedy Club Гарик Харламов и Дмитрий Хрусталев рассчитывают на гонорар от 2 миллионов, уточняют СМИ. Услуги Дмитрия Губерниева, Стаса Ярушина и Яны Чуриковой обойдутся заказчикам примерно в миллион рублей.