Диетолог Писарева: салат оливье нельзя запивать соками и газированными напитками

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Салат оливье нельзя запивать соками и газированными напитками. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на диетолога и нутрициолога Ирину Писареву.

Эксперт отметила, что в оливье содержится мясо, картофель и другие овощи, которые вместе со сладкими напитками могут спровоцировать вздутие. По ее словам, лучше всего выпить воду за полчаса до приема пищи.

"Любую еду, в том числе салаты, лучше ничем не запивать", – подчеркнула диетолог.

Тем временем ингредиенты для оливье в этом году подорожали на 9% по сравнению с прошлым годом, рассказал "Газете.ру" кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

"С одной стороны, подорожали овощи и майонез, но, с другой стороны, подешевели яйца и мясо кур. Немного выросла цена на колбасу", – заметил экономист.

Также, по его словам, на 14% подорожала и селедка под шубой. Сильнее всего среди ингредиентов для ее приготовления выросли цены на картофель (90%) и свеклу (30%).

Ранее диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург дал советы, как сделать новогодний стол полезнее. По его словам, белый хлеб лучше заменить ржаным, поскольку он защищает от переедания. Также он рекомендовал поставить на новогодний стол фрукты и овощи.