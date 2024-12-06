Россельхознадзор опроверг запрет на ввоз в РФ мандаринов из Абхазии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Информация о запрете на ввоз в Россию мандаринов из Абхазии является недействительной. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

"Данная информация не соответствует действительности. Россия не вводила никаких запретов на ввоз продукции из Абхазии", – приводит ТАСС комментарий ведомства.

Как ранее сообщал сотрудник Государственного таможенного комитета Абхазии, груженные мандаринами большегрузные машины начинают скапливаться на абхазской стороне границы по реке Псоу.

При этом и. о. премьера республики Валерий Бганба заявил, что российская сторона запретила ввоз мандаринов якобы из-за решения санитарных служб. Он также отмечал, что санитарные службы Абхазии опровергают нахождение в мандаринах "некоей вредоносной мушки".