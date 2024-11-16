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16 ноября, 11:19

Экономика

"Руспродсоюз" не ожидает дефицита мандаринов на Новый год

Фото: depositphotos/format35

Дефицита мандаринов в РФ на Новый год не ожидается, заявил зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов в беседе с ТАСС.

"В случае сокращения ввоза из Турции, выпадающие объемы могут быть замещены поставками других поставщиков", – заявил он.

По его словам, Турция является главным поставщиком этого вида цитрусовых, на долю которой приходится более 50% всего импорта России. При этом с текущего месяца на рынок РФ начинают поступать мандарины из Египта и Марокко, не считая уже присутствующих из ЮАР, Китая и других стран.

Ранее специалисты предупреждали, что россиян ждет дефицит мандаринов из Марокко (клементин), так как их поставки почти прекратились из-за санкций и сложной политической ситуации в Марокко. В среднем за год в страну завозят около миллиона тонн продукта. Почти половину мандаринов в России потребляют в период с ноября по январь.

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