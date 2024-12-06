И. о. премьера Бганба: РФ запретила ввоз мандаринов из Абхазии

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В России запретили поставки мандаринов из Абхазии. Об этом заявил и. о. премьера республики Валерий Бганба, пишет "Интерфакс".

По его словам, российская сторона запретила ввоз мандаринов из-за решения санитарных служб. При этом, отметил Бганба, санитарные службы Абхазии опровергают нахождение в мандаринах "некоей вредоносной мушки".

Ранее специалисты предупреждали, что россиян ждет дефицит мандаринов из Марокко (клементин), так как их поставки почти прекратились из-за санкций и сложной политической ситуации в Марокко. В среднем за год в страну завозят около миллиона тонн продукта.

Между тем дефицита мандаринов в России на Новый год не ожидается. Об этом заявил зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов. По его словам, Турция является главным поставщиком этого вида цитрусовых.