Более 102 тыс тонн загрязненного мазутом грунта вывезено с пляжей Кубани

Фото: телеграм-канал "Вениамин Кондратьев"

Спасатели и волонтеры собрали и вывезли свыше 102 тысяч тонн загрязненного грунта с побережья Кубани после разлива мазута. Об этом губернатор региона Вениамин Кондратьев написал в телеграм-канале.

По словам Кондратьева, 8,5 тысячи человек 5 января убирали загрязненный грунт в Анапе и Темрюкском районе. Среди них – работники администраций и муниципальных учреждений, служб спасения, МЧС, а также волонтеры из разных российских регионов. Губернатор поблагодарил их за труд.

Кондратьев отметил, что 68 тысяч тонн песка с мазутом уже отправили на площадку временного хранения в хутор Воскресенский.

Побережье Краснодарского края оказалось загрязнено мазутом в результате крушения танкеров в Керченском проливе. Сначала стало известно о бедствии судна "Волгонефть 212", а позже появились сообщения о танкере "Волгонефть 239".

В связи с разливом нефтепродуктов введен режим ЧС федерального уровня. Также режим ЧС регионального уровня действует в Севастополе и Крыму.