Новые площадки проекта "Зима в Москве" откроются в "Коломенском" и на ВДНХ

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

В рамках проекта "Зима в Москве" фестиваль "Московское чаепитие" открывает новые площадки для посетителей на ВДНХ и в музее-заповеднике "Коломенское", а также на столичных катках. Мероприятия состоятся в конце января и продолжатся до 23 февраля. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Вход будет бесплатным, но для посещения некоторых мероприятий требуется предварительная регистрация на сайте или в мобильном приложении Russpass.

24 января на ВДНХ за павильоном № 58 пройдут музыкальные и театральные представления под открытым небом. Программа начнется с артистов фольклорного ансамбля "Славяне" академического театра "Русская песня" под руководством Надежды Бабкиной.

Каждые выходные до 23 февраля на ВДНХ посетители получат возможность присоединиться к народным гуляниям и смогут поучаствовать в русских традиционных играх, например "Ручеек", "Народный перепляс" и "Перетягивание каната". Также гостей ждут музыкальные и театральные номера артистов. Вход свободный.

В музее-заповеднике "Коломенское" с 30 января по 9 февраля будут показывать представление "Зимняя чайная сказка" для детей. Маленькие гости получат возможность помочь сказочным персонажам найти волшебные ингредиенты чая "Москва", а также смогут познакомиться с обычаями московского чаепития с 300-летней историей. Вход на мероприятие свободный при предварительной регистрации на сайте или в мобильном приложении Russpass.

С 25 января по 23 февраля каждые выходные на столичных катках будут проходить ледовые шоу в рамках фестиваля "Московское чаепитие" при участии фигуристов профессионального уровня.

Между тем жители столицы продолжают приносить подарки в "Домики добра" проекта "Москва помогает". На сегодняшний день свыше двух тысяч человек приняли участие в акции. Самый большой объем подарков был передан в предновогоднюю неделю. Всего павильоны "Домиков добра" собрали примерно 17,1 тысячи предметов.