Горожане продолжают приносить подарки в "Домики добра" проекта "Зима в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Свыше 30 "Домиков добра" проекта "Москва помогает" продолжают работать на фестивальных площадках "Московских сезонов" в рамках проекта "Зима в Москве", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Горожане приносят подарки участникам СВО, а также детям, проживающим на новых территориях России. Последним чаще всего дарят игрушки, конфеты, настольные игры, книги и конструкторы. Бойцы же получают теплую одежду, головные уборы, термобелье и средства гигиены, рассказала председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

На сегодняшний день уже свыше двух тысяч человек приняли участие в акции. Причем самый большой объем подарков был передан горожанами в предновогоднюю неделю – около пяти тысяч. Каждую неделю в среднем около 300 москвичей приходят со своими семьями в павильоны проекта. Всего они собрали примерно 17,1 тысячи предметов.

В "Домиках добра" работают волонтеры. Они проверяют подарки на соответствие тому, что можно передавать детям и военнослужащим на линии боевого соприкосновения. Еще многие гости и жители столицы, помимо вещей, пишут военнослужащим письма со словами поддержки и с пожеланиями.

Вместе с тем волонтеры принимают сухой и влажный корм для животных, игрушки, поводки, наполнители, средства для мытья, а также дезинфекции, которые после передают в приюты.

Кроме того, горожане часто посещают штабы "Москва помогает" по сбору гуманитарной помощи, которые работают в 15 пунктах по всему городу. Они приносят продукты питания, средства личной гигиены, новые сезонные вещи для мужчин и женщин, детские товары, бытовую технику, корм для животных и другое.

В прошлом декабре в штабах акции было собрано около пяти тонн гуманитарной помощи. Всего же за 2024 год из Москвы в новые российские регионы, Курскую и Белгородскую области отправили 214 тонн товаров, сказал директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит. По его словам, добровольцы с особым теплом сортируют, упаковывают и готовят к транспортировке коробки с важным для людей грузом.