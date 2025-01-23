Арт, технологии и ретрофото: как провести февраль на площадках "Зимы в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи и гости столицы в выходные могут принять участие в кинематографических и творческих мастер-классах на площадках "Московских сезонов" в рамках проекта "Зима в Москве". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Гости 1–2, 8–9 и 15–16 февраля смогут поучаствовать в мастер-классах, которые пройдут в пальмовой оранжерее на Тверской площади. В 10:00 предлагается сделать собственное украшение для домашнего интерьера с помощью акрила и деревянного спила, в 12:00 – сапожок из фетра, а в 14:00 – коробочку для подарка ко Дню защитника Отечества.

Похожие мастер-классы запланированы и в творческой студии Олимпийской Деревни. Например, 1 февраля в 12:00 всех желающих приглашают сделать открытку "Летучий корабль", а в 17:00 – обложку для книги по мотивам мультфильмов о Винни-Пухе.

На следующий день в 14:00 будет организовано занятие "Зима в Простоквашино", в рамках которого посетители смогут нарисовать постер по мотивам одноименного мультфильма. 9 февраля гостям расскажут об особенностях создания плаката по сюжету мультипликации "Приходи на каток".

1 февраля в 12:00 в студии на Вешняковской улице москвичи и гости столицы смогут узнать подробности о конструкции воздушного змея, а в 13:00 их пригласят на занятие "Балансирующий снеговик", где им предложат сделать свою игрушку-неваляшку.

8 февраля в 17:00 в этой же студии будет организован мастер-класс "Волшебная механическая рука", благодаря которому посетители изучат технологии биопротезирования и посмотрят, как они используются в действительности в модели функциональной роборуки.

Любители шитья и рукоделия смогут продемонстрировать свои навыки в школе на Матвеевской улице. 1 февраля в 12:00 они создадут собственную сумку для денег, а в 17:00 – мешочек для мочалки из мультфильма "Мойдодыр". На следующий день в 17:00 желающим предложат сшить декоративную подушку, а в 18:00 – юбку для принцессы.

В зимнем кинодоме на Городецкой улице гости смогут поучаствовать в мастер-классе, который пройдет 1 февраля в 12:00. Там они сделают свой мультфильм в технике советской анимации, а в 13:00 на занятии "Верный ракурс" посетители узнают, как создавать красивые снимки в зимних ретродекорациях.

На следующий день в 14:00 на мастер-классе "Тайны костюмера" всех желающих научат транслировать образ киноперсонажа с помощью костюма. Кроме того, 8 февраля в 15:00 жители и гости столицы смогут выучить песенно-танцевальные композиции из зимних мультфильмов, а 9 февраля в 18:00 – принять участие в мастер-классе "Мультфильм из пластилина".

Между тем фестиваль "Московское чаепитие" открывает новые площадки на ВДНХ и в музее-заповеднике "Коломенское", а также на городских катках. Мероприятия состоятся в конце января и продолжатся до 23 февраля. Вход для всех желающих будет бесплатным, однако для посещения некоторых событий требуется предварительная регистрация.

