Экскурсии по столичным вузам пройдут в рамках проекта "Зима в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Экскурсии по московским вузам пройдут ко Дню российского студенчества в рамках проекта "Зима в Москве", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов назвал праздник отличной возможностью узнать о зарождении знаменитых образовательных учреждений города, а также оценить работы выдающихся архитекторов. Исторические московские здания рассказывают о прошлом, сохраняя память о событиях и личностях, что вдохновляет студентов формировать будущее города, создавая новые проекты и идеи.

Экскурсия по дому Дурасова познакомит гостей с интерьерами одного из лучших примеров зрелого классицизма в столице. В разное время там располагались дворянская усадьба, Практическая академия коммерческих наук и Военно-инженерная академия имени В. В. Куйбышева. Сейчас дом Дурасова является одним из зданий НИУ ВШЭ. На экскурсию гостей ждут 23 и 27 января.

Экскурсия "Ансамбль Строгановского училища" пройдет по комплексу зданий, которые занимает Московский архитектурный институт. Все желающие 23 и 28 января смогут посмотреть на сочетание различных эпох. Также гид им расскажет об истории строительства и особенностях архитектуры.

Зайти в РЭУ имени Плеханова москвичи смогут 23 и 27 января. Во время экскурсии им предложат заглянуть в исторические здания Московского коммерческого института, мужского и женского коммерческих училищ, а также узнать о переименовании заведений в честь философа и теоретика марксизма Георгия Плеханова.

Кроме того, 25 января горожане могут посетить центральное здание МПГУ – одного из старейших вузов России. Они осмотрят атриум, мемориальные лекционные аудитории и зал ученого совета университета.

Участники экскурсии "И дух студенчества нам сладок и приятен" проследят путь развития отечественного образования от Славяно-греко-латинской академии до Московского университета. Они изучат старинные студенческие традиции, познакомятся с историей столичных меценатов и архитекторов, а также увидят доходные дома, в которых жили преподаватели и студенты. Экскурсии запланированы на 23, 25 и 26 января.

Мероприятия в честь Дня российского студенчества пройдут в Москве с 22 по 26 января. В эти дни учащиеся вузов и колледжей могут посетить бал-маскарад, бесплатно покататься на коньках или выбрать будущую профессию.

На городских культурных площадках с 24 января пройдет около 70 мероприятий, в числе которые интеллектуальные игры, экскурсии, квесты и другие активности.