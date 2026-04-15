Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Ростовскую область

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили украинские БПЛА в небе над городом Каменском-Шахтинским Ростовской области. Об этом сообщает глава региона Юрий Слюсарь в мессенджере Max.

По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал. Данные о разрушениях не поступали.

Губернатор добавил, что в регионе сохраняется беспилотная опасность, и призвал граждан быть осторожными.

Ранее Вооруженные силы Украины нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в южной части Запорожской области. По словам главы региона Евгения Балицкого, в результате удара было нарушено энергоснабжение в части области.