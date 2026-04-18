Суд заочно арестовал экс-главу ФГБУ "ВГНКИ" Киша

Суд в Москве заочно арестовал экс-главу Всероссийского государственного центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ФГБУ "ВГНКИ") Леонида Киша по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы.

Его объявили в международный розыск. Он будет заключен под стражу на два месяца после задержания или передачи правоохранителям.

Ранее задержали главу Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай. По данным следователей, он получил от представителей коммерческих организаций взятку на сумму более 50 миллионов рублей.

Позже он был арестован. Его заключили под стражу до 16 июня.

