16 апреля, 11:33Происшествия
СК возбудил дело против главы Западно-Сибирской железной дороги
Следователи завели дело о получении взятки в особо крупном размере против руководителя Западно-Сибирской железной дороги. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.
Также уголовное дело возбуждено в отношении представителя коммерческой организации, который подозревается в даче взятки в особо крупном размере.
По версии следствия, глава Западно-Сибирской железной дороги получил свыше 50 миллионов рублей в качестве взятки от представителей коммерческих организаций за покровительство их деятельности и подписание в их пользу некоторых документов.
В СК добавили, что фигурантов задержали, им будет избрана мера пресечения. Сейчас правоохранители проводят необходимые действия для установления всех обстоятельств и иных причастных к преступлению лиц.
Ранее Владимир Путин обратил внимание, что в 2025 году количество коррупционных преступлений в стране увеличилось на 12,3%. Президент отметил важность работы по выявлению источников преступных доходов и имущества коррупционеров.