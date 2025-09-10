Бывший вице-губернатор Самарской области Гендин получил 6 лет за хищение денежных средств

Фото: depositphotos/feedough

Суд в Москве приговорил к 6 годам колонии общего режима бывшего вице-губернатора Самарской области Геннадия Гендина по уголовному делу о хищении 3,8 миллиона рублей. Об этом заявил его адвокат Владимир Шелупахин, передает ТАСС.

"Суд вынес решение признать Гендина виновным", – сказал юрист.

При этом вину в совершенном преступлении подсудимый не признал.

Гособвинитель просил назначить ему 8,5 года колонии. При этом потерпевшей стороной был признан Союз адвокатов МЭКА.

Кроме того, Гендину предъявлено обвинение в хищении около 100 миллионов рублей по другому уголовному делу, возбужденному по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее столичный суд продлил арест экс-главе Курской области Алексею Смирнову, а также бывшему замгубернатора региона Алексею Дедову. Кроме того, следователи возбудили в отношении Смирнова уголовное дело по статье о получении взятки.

Они были задержаны в апреле по делу о хищении более одного миллиарда рублей. Речь идет о средствах, выделенных на возведение оборонительных сооружений на границе субъекта с Украиной.

Против них выдвинули обвинения в мошенничестве в составе организованной группы с использованием служебного положения. После этого мужчин арестовали. Смирнов заключил сделку со следствием и в настоящий момент дает признательные показания.

