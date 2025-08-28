РИА Новости: мэра Владимира Наумова обвинили во взятке в особо крупном размере

Фото: vk.com/dvnaumov

Мэру Владимира Дмитрию Наумову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом РИА Новости рассказал источник в полиции.

В пресс-службе правительства Владимирской области добавили, что временно исполнять обязанности мэра Владимира будет Владимир Гарев, который ранее занимал пост замглавы города. Соответствующий указ подписал губернатор региона Александр Авдеев. Документ вступил в силу в тот день, когда он был подписан, то есть 28 августа.

"Гарев будет исполнять обязанности до дня избрания нового главы и вступления его в должность", – сказано в сообщении.

Наумова задержали на рабочем месте по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере 27 августа. По данным СМИ, после этого в администрации Владимира были проведены следственные действия.

