Суд вынес приговор трем генералам МВД из Санкт-Петербурга за взятки

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Хамовнический суд Москвы приговорил трех генералов МВД из Санкт-Петербурга – Ивана Абакумова, Сергея Умнова и Алексея Семенова – к различным срокам по делу о взяточничестве. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

Абакумова приговорили к 11,5 года колонии строгого режима и к штрафу в размере 25 миллионов рублей, Умнова – к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 35 миллионов рублей, а Семенова – к 10,5 года и штрафу в размере 10 миллионов рублей. Свою вину все трое не признали.

При этом гособвинение требовало назначить Абакумову 11,5 года колонии строгого режима, Умнову – 12 лет колонии строгого режима, а Семенову – 11 лет колонии строгого режима. Кроме того, прокурор просил взыскать с генералов от 7 до 35 миллионов рублей, а также лишить их званий и госнаград.

Гособвинение просило приговорить бывшую начальницу отдела правового обеспечения петербургского управления ГИБДД Елену Копьеву к 10 годам колонии общего режима, а для бизнесменов из Санкт-Петербурга – Владимира Платонова, Олега Иванова, Андрея Царнеца и Надежды Смирновой – прокурор требовал назначить различные наказания, начиная от штрафа в размере 2 миллионов рублей до срока в 8,5 года лишения свободы. Последние, по версии СК, давали генералам взятки.

В июле 2022 года следователи провели обыски в кабинетах и домах Умнова, Семенова, Абакумова и у еще нескольких полковников. Объекты были расположены не только в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, но и в Москве и Крыму.

Мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, которое было возбуждено в июле 2020 года. Согласно материалам дела, с 2016 по 2020 год трое генералов настойчиво рекомендовали местным коммерсантам пожертвовать средства в "Фонд содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти". На эти деньги они приобретали имущество для личного использования.

Спустя время всех трех генералов задержали, а после – арестовали. За время расследования дело было переквалифицировано на получение взятки в особо крупном размере.

