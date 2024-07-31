Генералы МВД не признали вину в получении взяток на сумму более 64,6 млн руб

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Генералы петербургского главка МВД Сергей Умнов, Иван Абакумов и Алексей Семенов не признали вину в Хамовническом суде Москвы в получении взяток на сумму более 64,6 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

"Виновным себя не признаю. Обвинение не конкретно. Я не пойму, что я взял? В чем взятка?" – задал вопрос Умнов.

Абакумов и Семенов также сказали, что виновными себя не считают. Как указано в обвинительном заключении, озвученном в суде, сумма взяток составила около 64,65 миллиона рублей.

В июле 2022 года у трех генералов МВД провели обыски с целью изъятия документов и запрещенных к обороту предметов в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.

Позже Умнова, Семенова и Абакумова задержали. Суд отправил их под стражу. В ходе расследования дело было переквалифицировано на статью "Получение взятки в особо крупном размере".