Экс-советник главы Сочи подозревается в получении взяток за места на кладбищах

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Бывшего общественного советника главы Сочи по финансово-экономическим вопросам подозревают в получении крупных взяток за места на кладбищах. Об этом пишет пресс-служба СК РФ.

Следователи уверены, что не позднее ноября 2023 года советник организовал группу, которая начала требовать с граждан различные суммы за захоронение на кладбищах. При этом мужчина, по версии СК, знал, что предоставление мест осуществляется бесплатно.

В преступную группу он вовлек начальника отдела по организации похоронного дела департамента городского хозяйства администрации и его подчиненного, а также гендиректора и бухгалтера частного ритуального агентства, работника специализированной службы по вопросам похоронного дела и еще одного бизнесмена.

Злоумышленники, по данным следователей, требовали с жертв от 200 тысяч до 3 миллионов рублей. В итоге их незаконный ежемесячный доход составлял от 10 до 15 миллионов рублей, который соучастники распределяли между собой.

Остановить подозреваемых удалось благодаря действиям местного УФСБ и ОЭБиПК УВД по Сочи. Силовики, при поддержке Росгвардии провели обыски по 25 адресам, в ходе которых изъяли более 15 миллионов рублей, а также иностранную валюту, документы и другие улики.

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