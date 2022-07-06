Суд арестовал фигурантку дела трех генералов МВД о злоупотреблении полномочиями

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Басманный суд Москвы арестовал старшего судебного пристава – начальника отдела Левобережного отдела службы судебных приставов Невского района Санкт-Петербурга Елену Копьеву, передает ТАСС.

Копьева является фигуранткой дела трех генералов МВД о мошенничестве.

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Копьевой меру пресечения в виде заключения под стражу", – объявила судья.

Ранее стало известно, что сотрудники Следственного комитета России и управления "М" ФСБ РФ провели обыски у трех генералов МВД – генерал-лейтенанта Сергея Умнова, главы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Алексея Семенова и бывшего замначальника петербургского МВД Ивана Абакумова. Их подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.

Представители следствия ходатайствовали об аресте подозреваемых на срок в два месяца. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 Уголовного кодекса РФ.