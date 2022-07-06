Следствие попросило арестовать трех генералов МВД

Сергей Умнов. Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Следствие ходатайствовало об аресте помощника главы МВД России генерал-лейтенанта Сергея Умнова, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Басманный суд Москвы.

Отмечается, что следствие просит заключить генерала под стражу на два месяца. Аналогичную меру пресечения ведомство запросило и в отношении других сотрудников МВД – главы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Алексея Семенова и бывшего замначальника петербургского МВД Ивана Абакумова. Также правоохранители настаивают на аресте Елены Копьевой. Все они являются фигурантами уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 285 УК РФ.

Ранее сообщалось, что сотрудники Следственного комитета России и управления "М" ФСБ РФ провели обыски у трех генералов МВД с целью изъятия документов и запрещенных к обороту предметов в рамках расследования уголовного дела. Согласно материалам дела, трое фигурантов настойчиво рекомендовали местным коммерсантам пожертвовать средства в "Фонд содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти". Позже эти средства якобы бесконтрольно тратились на различные полицейские мероприятия.

Позже задержание трех генералов подтвердили в пресс-службе МВД РФ

