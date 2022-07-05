В Петербурге провели обыски у начальника управления ГИБДД – СМИ

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Сотрудники ФСБ провели обыски дома и на рабочем месте начальника управления ГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, в отношении него в 2021 году после проверки работы коммерческих МРЭО было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

В пресс-службе регионального ФСБ от комментариев по теме отказались.

Ранее Фрунзенский суд Владивостока арестовал экс-министра транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Виктора Свяченовского на 1 месяц и 25 суток. В надзорном ведомстве уточнили, что чиновника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.