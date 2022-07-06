Помощника главы МВД Умнова задержали по делу о злоупотреблении полномочиями

Сергей Умнов. Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Помощника главы МВД генерал-лейтенанта Сергея Умнова, начальника ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленинградской области генерал-майора Алексея Семенова, бывшего замначальника регионального ГУ МВД Ивана Абакумова задержали по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

У сотрудников провели обыски по признакам преступления, предусмотренного статьей 285 Уголовного кодекса России. Установлено, что с 2016 по 2020 год они, злоупотребляя полномочиями, приобретали на средства "Фонда содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти" имущества для личного использования.

Ранее сообщалось, что сотрудники Следственного комитета России и управления "М" ФСБ РФ провели обыски у трех генералов МВД с целью изъятия документов и запрещенных к обороту предметов в рамках расследования уголовного дела. После обысков Умнова и Семенова отправили на допрос к следователям, а Абакумова планировали привезти для следственных действий в Москву из Крыма.

