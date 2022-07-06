В ОНК подтвердили задержание помощника главы МВД генерала Умнова

09:58
Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
В столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) подтвердили, что помощник главы МВД РФ генерал-лейтенант Сергей Умнов был задержан по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает RT.
В настоящее время Умнов находится в изоляторе временного содержания на Петровке, 38. Посетивший изолятор правозащитник уточнил, что генерал был доставлен туда накануне вечером. По его словам, Умнов содержится в камере с бывшим сотрудником столичного управления ФСИН.
"Утром к нему пришли домой с обыском, после этого задержали. Предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями. Виновным себя он не признает, называя обвинение белибердой", – рассказал член ОНК.
По его словам, Умнов ожидает, что в ближайшее время ему назначат меру пресечения в виде ареста. На условия содержания задержанный не жалуется. Умнов рассказал, что ему предоставляют необходимые лекарства по имеющимся у него хроническим заболеваниям, а также водят в душ.
Ранее сообщалось, что сотрудники Следственного комитета и управления "М" ФСБ РФ провели обыски у трех генералов МВД с целью изъятия документов и запрещенных к обороту предметов в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.
Обыски были проведены в Санкт-Петербурге и Ленобласти, а также в Москве и Крыму. В частности, следственные мероприятия прошли в кабинетах и домах помощника главы МВД генерал-лейтенанта Сергея Умнова, начальника ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленинградской области генерал-майора Алексея Семенова, бывшего главного тыловика этого главка генерал-майора в отставке Ивана Абакумова, а также нескольких полковников.
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