В ОНК подтвердили задержание помощника главы МВД генерала Умнова

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В столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) подтвердили, что помощник главы МВД РФ генерал-лейтенант Сергей Умнов был задержан по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает RT.

В настоящее время Умнов находится в изоляторе временного содержания на Петровке, 38. Посетивший изолятор правозащитник уточнил, что генерал был доставлен туда накануне вечером. По его словам, Умнов содержится в камере с бывшим сотрудником столичного управления ФСИН.

"Утром к нему пришли домой с обыском, после этого задержали. Предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями. Виновным себя он не признает, называя обвинение белибердой", – рассказал член ОНК.

По его словам, Умнов ожидает, что в ближайшее время ему назначат меру пресечения в виде ареста. На условия содержания задержанный не жалуется. Умнов рассказал, что ему предоставляют необходимые лекарства по имеющимся у него хроническим заболеваниям, а также водят в душ.

Ранее сообщалось, что сотрудники Следственного комитета и управления "М" ФСБ РФ провели обыски у трех генералов МВД с целью изъятия документов и запрещенных к обороту предметов в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.

Обыски были проведены в Санкт-Петербурге и Ленобласти, а также в Москве и Крыму. В частности, следственные мероприятия прошли в кабинетах и домах помощника главы МВД генерал-лейтенанта Сергея Умнова, начальника ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленинградской области генерал-майора Алексея Семенова, бывшего главного тыловика этого главка генерал-майора в отставке Ивана Абакумова, а также нескольких полковников.