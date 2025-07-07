Экс-замглавы Росгвардии Стригунов заключен под стражу

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Бывший первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – главнокомандующий войсками национальной гвардии Виктор Стригунов задержан в Москве и заключен под стражу, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Против Стригунова возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238, части 6 статьи 290 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями и получение взяток в особо крупном размере").

Причастность фигуранта к преступлениям удалось установить следователям ГВСУ СК России, сотрудникам департамента военной контрразведки ФСБ и Главного управления собственной безопасности Росгвардии.

Следователи предполагают, что в сентябре 2014 года МВД и ООО "СУ "Ремстройторг" заключили госконтракт, стоимость которого оценивается в несколько миллионов рублей. Средства предназначались на строительство учебного центра в Кемеровской области, а контроль за исполнением контракта должен был осуществлять Стригунов.

В том же году он, зная об ограничениях использования центра, которые возникли из-за несоответствия земельного участка и незначительного удаления от аэропорта, распорядился организовать строительство учреждения.

"В результате преступления условия контракта выполнены не были, учебный центр в эксплуатацию не введен, что повлекло причинение имущественного вреда государству в особо крупном размере, в сумме свыше 2 миллиардов рублей", – говорится в сообщении.

Также в период с 2012 по 2014 год Стригунов получил от представителей коммерческих организаций взятки на сумму более 66 миллионов рублей. Средства были переданы ему за покровительство при выполнении многомиллионных госконтрактов на выполнение строительных работ.

Ранее суд отправил в СИЗО исполняющего обязанности ректора Уральского госуниверситета физической культуры (УралГУФК) в Челябинске, который обвиняется в получении взяток за незаконные действия.

По данным СК, с сентября 2023 года по апрель 2024-го мужчина, находясь на должности заведующего кафедрой "Физического воспитания и здоровья" Института спорта туризма и сервиса Южно-Уральского государственного университета, получил от студента более 20 тысяч рублей.

За вознаграждение он обещал вписать в официальные документы ложные данные и поставить студенту положительные оценки. При этом обучающийся не посещал лекции и практические занятия.