Правоохранители задержали и. о. ректора госуниверситета Челябинска

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Исполняющего обязанности ректора Уральского госуниверситета физической культуры в Челябинске задержали по обвинению в получении взяток от студентов, сообщает пресс-служба регионального СУ Следственного комитета РФ.

Сотрудники ведомства расследуют уголовные дела, возбужденные в отношении 48-летнего мужчины. Против него выдвинуты обвинения по части 3, пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки за незаконные действия").

Согласно данным СК, с 1 сентября 2023 года по 23 апреля 2024 года мужчина, находясь на должности заведующего кафедрой "Физического воспитания и здоровья" Института спорта туризма и сервиса Южно-Уральского государственного университета, получил от студента взятку в размере более 20 тысяч рублей.

За вознаграждение он обещал вписать в официальные документы ложные данные и поставить студенту положительные оценки. При этом обучающийся не посещал лекции и практические занятия.

Также с 1 июня прошлого года по 27 июня текущего года обвиняемый договорился о получении взятки с еще одним студентом вуза. Он должен был передать фигуранту 200 тысяч рублей. За это мужчина также обещал внести в документы ложные данные и выставить положительные оценки за задания, которые обучающийся не сдал.

Преступления выявили сотрудники регионального УЭБиПК ГУ МВД России, которые проводят оперативное сопровождение дела.

"В настоящее время произведены обысковые мероприятия по месту жительства и работы обвиняемого, следователь СК России ходатайствует перед судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу, выполняются иные следственные и процессуальные действия, в том числе направленные на выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности", – говорится в сообщении.

Ранее за мошенничество при закупке оборудования были задержаны первый проректор Приволжского исследовательского медуниверситета (ПИМУ) и начальник контрактной службы вуза. В 2021 году сотрудники университета совместно с директором коммерческой организации подготовили документы на оборудование, в которых были указаны завышенные цены.

В результате был заключен контракт на поставку велоэргометров на сумму свыше 7 миллионов рублей. Деньги поступили на счет коммерческой организации, а затем были распределены между участниками организованной группы.