Суд арестовал главу администрации Колпино Кохно по делу о взятке

Фото: телеграм-канал "Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга"

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу главу администрации муниципального образования Колпино Дмитрия Кохно по делу о взятке. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Мужчина арестован до 25 августа. Кроме того, суд отправил под домашний арест до 24 августа главу администрации Колпинского района Юлию Логвиненко по этому же уголовному делу.

Логвиненко и Кохно были задержаны накануне. Против них заведено уголовное дело по статье "Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере".

По версии следствия, с декабря 2024 по июнь 2025 года фигуранты через посредника получили взятку в размере не менее 9,2 миллиона рублей от гендиректора компании, производящей работы по благоустройству на территории Колпина, за общее покровительство коммерческой деятельности и содействие в заключении госконтрактов.

Позже был задержан депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Олег Милюта, который проходит по этому же делу. Во время расследования выяснилось, что все трое получили особо крупные взятки, общая сумма которых составила не менее 14 724 000 рублей.

Логвиненко и Кохно предъявили обвинения, в ходе допроса они признали свою вину.