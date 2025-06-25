В Дагестанском аграрном университете нашли более 5 млн рублей взяток от студентов

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Более 5 миллионов рублей от студентов нашли в рамках обысков в кабинетах руководства Дагестанского аграрного университета. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД республики.

По данным ведомства, ректор и сотрудники администрации вуза сформировали систему получения и передачи взяток за решение вопросов по приему на учебу и сдаче сессии. Кроме того, как уточнило министерство, подозреваемые составляли подложные документы и занимались хищением бюджета.

"24 июня в ходе оперативных мероприятий вышеуказанные лица задержаны с поличным, при получении незаконного вознаграждения за оказание содействия в поступлении в учебное заведение", – говорится в сообщении.

Во время обысков, помимо денег, были обнаружены и записки от студентов о предназначении средств. В настоящее время решается вопрос о заведении уголовного дела.

Ранее СМИ сообщили, что обыски прошли в здании администрации главы и правительства, в том числе в кабинете госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова. Также пресса указала, что мероприятия проводились в трех столичных квартирах, связанных с родными Магомедова.

Журналисты выяснили, что оперативные мероприятия проходили в рамках уголовного дела, возбужденного против госсекретаря республики. Позднее появилась информация о задержании Магомедова.

