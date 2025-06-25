ТАСС: силовики задержали госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова

Фото: телеграм-канал "Магомед-Султан Магомедов"

Госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов задержан. Об этом ТАСС рассказал источник в силовых структурах республики.

Власти региона взаимодействуют с сотрудниками полиции и оказывают им помощь в рамках следственных мероприятий, проводимых в отношении Магомедова, добавили, в свою очередь, представители администрации главы Дагестана.

"Проводимая силовыми структурами работа осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством", – подчеркивается в телеграм-канале администрации.

Кроме того, власти региона попросили журналистов воздержаться от преждевременных выводов и распространения недостоверной информации.

"Ответственные структуры информируют общество по мере поступления официальных данных", – сказано в сообщении.

Об обысках в здании администрации главы Дагестана и регионального правительства, в том числе в кабинете Магомедова, СМИ сообщили в среду, 25 июня.

Журналисты выяснили, что оперативные мероприятия проходят в рамках уголовного дела, возбужденного против госсекретаря республики. СМИ также сообщают, что обыски проводятся по нескольким адресам, связанным с Магомедовым, в том числе у него дома.

Ранее был задержан вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин. По данным журналистов, вместе с ним были задержаны два коммерсанта. Спустя время Зайнуллин был арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере, которое было реализовано организованной группой.

