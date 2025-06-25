ТАСС: силовики задержали госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова

25 июня, 11:16Происшествия
Фото: телеграм-канал "Магомед-Султан Магомедов"
Госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов задержан. Об этом ТАСС рассказал источник в силовых структурах республики.
Власти региона взаимодействуют с сотрудниками полиции и оказывают им помощь в рамках следственных мероприятий, проводимых в отношении Магомедова, добавили, в свою очередь, представители администрации главы Дагестана.
"Проводимая силовыми структурами работа осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством", – подчеркивается в телеграм-канале администрации.
Кроме того, власти региона попросили журналистов воздержаться от преждевременных выводов и распространения недостоверной информации.
"Ответственные структуры информируют общество по мере поступления официальных данных", – сказано в сообщении.
Об обысках в здании администрации главы Дагестана и регионального правительства, в том числе в кабинете Магомедова, СМИ сообщили в среду, 25 июня.
Журналисты выяснили, что оперативные мероприятия проходят в рамках уголовного дела, возбужденного против госсекретаря республики. СМИ также сообщают, что обыски проводятся по нескольким адресам, связанным с Магомедовым, в том числе у него дома.
Ранее был задержан вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин. По данным журналистов, вместе с ним были задержаны два коммерсанта. Спустя время Зайнуллин был арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере, которое было реализовано организованной группой.