Экс-главу Татфондбанка Мусина освободили от наказания

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Вахитовский суд Казани освободил от наказания бывшего главу Татфондбанка Роберта Мусина, который был приговорен к 12,5 года колонии общего режима по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает инстанция, передает РИА Новости.

Суд удовлетворил просьбу Мусина из-за его болезни. Решение инстанции должно быть исполнено немедленно.

По данным регионального Следственного комитета, Мусин в период с 2015 по 2016 год поручил выдать кредиты юрлицам. Затем он вывел залоговое обеспечение и ликвидные активы банка. Финансовому учреждению был нанесен ущерб в размере свыше 26,7 миллиарда рублей. В связи с этим Татфондбанк в 2017 году был лишен лицензии и признан банкротом.

В сентябре 2021 года суд приговорил Мусина к 12 годам колонии общего режима по обвинению в нескольких эпизодах злоупотребления полномочиями и лишил экс-главу Татфондбанка госнаград и почетного звания заслуженного экономиста Республики Татарстан. Однако через год срок был сокращен до 11 лет.

В ноябре 2024 года суд вынес еще один приговор Мусину, признав его вновь виновным в злоупотреблении полномочиями. С учетом первого приговора общий срок наказания составил 12,5 года колонии общего режима. Кроме того, он был на три года лишен права заниматься управленческой деятельностью в коммерческих организациях.

Ранее суд в Новосибирске признал министра ЖКХ и энергетики региона Дениса Архипова виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорил чиновника к 1,5 года лишения свободы. Ему было зачтено время, которое он уже провел под стражей, в результате чего он был освобожден от наказания.

О задержании Архипова стало известно в марте 2024 года. В отношении него было возбуждено дело из-за банкротства бывшего оператора по обращению с ТКО "Экология-Новосибирск". Прокуратура уточняла, что в бюджет Новосибирской области не поступило 220 миллионов рублей банковской гарантии, связанной с невыполнением оператором обязательств по вывозу твердых коммунальных отходов.

Суд удовлетворил иск прокуратуры к министру и взыскал в пользу бюджета Новосибирской области ущерб в размере 220 миллионов рублей.

