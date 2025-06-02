Суд признал министра ЖКХ Новосибирской области виновным в злоупотреблении полномочиями

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Центральный районный суд Новосибирска признал министра ЖКХ и энергетики региона Дениса Архипова виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорил чиновника к 1,5 года лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

Однако Архипову было зачтено время, которое он уже провел под стражей, в результате чего он был освобожден от наказания. Также был удовлетворен гражданский иск прокуратуры Новосибирской области к министру. В пользу бюджета Новосибирской области суд взыскал ущерб в размере 220 миллионов рублей.

В свою очередь, сам чиновник заявил, что пока не решил, собирается ли он обжаловать приговор.

О задержании Архипова стало известно в марте прошлого года. В отношении министра возбудили дело о злоупотреблении полномочиями из-за банкротства бывшего оператора по обращению с ТКО "Экология-Новосибирск".

Региональная прокуратура сообщала, что в бюджет Новосибирской области не поступило 220 миллионов рублей банковской гарантии, связанной с невыполнением оператором обязательств по вывозу твердых коммунальных отходов.