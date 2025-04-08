Ректор ПсковГУ Ильина задержана по уголовному делу о мошенничестве

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Ректор ПсковГУ Наталья Ильина задержана по уголовному делу о мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным следствия, Ильина трудоустроила в образовательном учреждении несуществующего сотрудника, за счет чего присвоила около 10 миллионов рублей. Также задержанная приобрела две квартиры в столице стоимостью около 40 миллионов рублей.

"Большую часть времени Ильина проводила в так называемых командировках в Москве, где живет ее семья и где она купила две квартиры в престижном районе Тропарево-Никулино. Их площадь составила около 58 квадратных метров и около 50 квадратных метров соответственно", – рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что основную часть дохода Ильиной составляла не зарплата, а средства, которые она получила в результате мошеннической схемы, в рамках которой она начисляла сотрудникам университета якобы повышенную зарплату.

Ранее были задержаны бывший ректор Нижегородского лингвистического университета и директор Института непрерывного образования НГЛУ. Поводом для этого послужило превышение должностных полномочий. Фигуранты обратили в свою пользу часть незаконно выписанных сотрудникам премий.

До этого такое же обвинение предъявили четырем сотрудникам Ульяновского государственного технического университета (УлГТУ), которые занимали в вузе руководящие должности. Выяснилось, что в период с 2022 по 2025 год они необоснованно зачислили в институт 129 студентов, которые не владели русским языком и не могли осваивать образовательную программу.