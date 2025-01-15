Ректор НГАТУ Воротников арестован по делу о фиктивном обучении иностранцев

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Ректор Нижегородского государственного агротехнологического университета (НГАТУ) Игорь Воротников отправлен в СИЗО до 13 марта по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом РИА Новости рассказали в Московском районном суде Нижнего Новгорода.

Накануне, 14 января, Воротникова задержали. По версии правоохранителей, с 2023 по 2025 год он безосновательно зачислял на бюджетные места иностранных студентов, которые не планировали обучаться. Обратное ректор подтверждал подложными документами.

В результате ущерб составил не менее 1 миллиона рублей. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями".

В конце прошлого года Измайловский районный суд столицы арестовал советника Российской академии наук (РАН) Василия Соловьева по делу об особо крупном мошенничестве. Он был отправлен в СИЗО до 6 февраля 2025 года.