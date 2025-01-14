14 января, 17:33Происшествия
Ректор агротехнологического госуниверситета задержан в Нижнем Новгороде
Фото: nnsatu.ru
Задержан ректор Нижегородского государственного агротехнологического университета Игорь Воротников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ.
"Нижегородский государственный агротехнологический университет имени Л. Я. Флорентьева продолжает работу в штатном режиме", – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что руководство университета оказывает содействие следствию.
В Следственном комитете позднее уточнили, что против Воротникова возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). По версии правоохранителей, он с 2023 по 2025 год безосновательно зачислял на бюджетные места иностранных студентов, которые не планировали осваивать образовательную программу и посещать занятия. Их обучение подозреваемый подтверждал подложными документами.
Ущерб государству в результате составил не менее 1 миллиона рублей.
Ранее силовики задержали бывшего главу Среднеуральска, депутата думы городского округа Андрея Зашляпина по делу о коррупции. Он покинул пост в январе 2021 года. После этого в городской администрации прошли обыски в рамках уголовного дела по статьям УК РФ "Мошенничество" и "Служебный подлог".