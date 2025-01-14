Ректор агротехнологического госуниверситета задержан в Нижнем Новгороде

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Задержан ректор Нижегородского государственного агротехнологического университета Игорь Воротников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ.

"Нижегородский государственный агротехнологический университет имени Л. Я. Флорентьева продолжает работу в штатном режиме", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что руководство университета оказывает содействие следствию.

В Следственном комитете позднее уточнили, что против Воротникова возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). По версии правоохранителей, он с 2023 по 2025 год безосновательно зачислял на бюджетные места иностранных студентов, которые не планировали осваивать образовательную программу и посещать занятия. Их обучение подозреваемый подтверждал подложными документами.

Ущерб государству в результате составил не менее 1 миллиона рублей.

Ранее силовики задержали бывшего главу Среднеуральска, депутата думы городского округа Андрея Зашляпина по делу о коррупции. Он покинул пост в январе 2021 года. После этого в городской администрации прошли обыски в рамках уголовного дела по статьям УК РФ "Мошенничество" и "Служебный подлог".