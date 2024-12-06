Спецслужбы в Киргизии задержали главу налоговой службы по подозрению в коррупции

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Глава Государственной налоговой службы (ГНС) Киргизии Алтынбек Абдувапов и его заместитель Исламбек Кыдыргычов задержаны сотрудниками Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) по подозрению в коррупции. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ, передает РИА Новости.

По данным ведомства, они могут быть причастны к махинациям, связанным с использованием электронных товарно-транспортных накладных. Сейчас Абдувапов и Кыдыргычов помещены в СИЗО. В скором времени им будет предъявлено обвинение.

"Совершаемые ими преступления позволяют отдельной группе представителей бизнеса уклоняться от уплаты налогов в особо крупном размере, выводить свои реальные доходы в тень и наносить непоправимый урон экономике республики", – отметили в ведомстве.

Ранее суд в Красноярске арестовал на два месяца бывшего первого вице-мэра города Алексея Давыдова по делу о коррупции. Следователи возбудили уголовное дело по статьям "Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере" и "Получение взятки в особо крупном размере".

По версии следствия, с сентября 2018 года по декабрь 2019 года бывший руководитель предприятия "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" Евгений Жвакин через двух посредников, включая Давыдова, получил частями взятку более 73 миллионов рублей от генерального директора компании "Промстрой".

