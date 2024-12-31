В Москве по делу о мошенничестве задержан советник РАН Соловьев

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Измайловский районный суд столицы задержал советника Российской академии наук (РАН) Василия Соловьева по делу об особо крупном мошенничестве, говорится на официальном сайте судов общей юрисдикции Москвы.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). Отмечается, что Соловьев арестован до 6 февраля 2025 года.

Ранее правоохранители вместе с ФСБ России задержали в одном из столичных аэропортов экс-замминистра просвещения РФ, который находился в федеральном розыске. По версии следствия, мужчина вместе с бывшим проректором подведомственного института, руководителем и сотрудником фирмы, которая была ориентирована на подготовку кадров, разработал схему по хищению бюджетных средств в размере 54 миллионов рублей.

