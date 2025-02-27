Экс-ректор Нижегородского лингвистического университета задержана за незаконные премии

Фото: телеграм-канал "Полиция Нижегородской области"

Бывший ректор Нижегородского лингвистического университета и директор Института непрерывного образования НГЛУ задержаны за превышение должностных полномочий. Как сообщается на сайте регионального СУ СК России, они обратили в свою пользу часть незаконно выписанных сотрудникам премий.

По версии следствия, в 2023–2024 годах экс-ректор на основании необоснованных служебных и докладных записок, составленных директором Института непрерывного образования, подписывала приказы о премировании сотрудников. Часть стимулирующих выплат сообщницы обращали в свою пользу, присвоив более миллиона рублей.

В отношении бывшего ректора и директора Института непрерывного образования НГЛУ возбуждены уголовные дела по статье о превышении должностных полномочий. В ближайшее время им предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее четырем сотрудникам Ульяновского государственного технического университета (УлГТУ), которые занимают руководящие должности в вузе, предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями в связи с необоснованным зачислением в институт иностранцев. В период с 2022 по 2025 год они безосновательно зачислили в учреждение 129 студентов, которые не владели русским языком и не могли осваивать образовательную программу. За каждого сотрудники УлГТУ получали деньги из бюджета государства.

До этого ректор Нижегородского государственного агротехнологического университета (НГАТУ) Игорь Воротников был отправлен в СИЗО по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. С 2023 по 2025 год он безосновательно зачислял на бюджетные места иностранных студентов, которые не планировали обучаться.