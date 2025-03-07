Ущерб по делу замглавы управления охраны объектов культуры Кубани превысил 320 млн руб

Фото: телеграм-канал "СУ СКР по Краснодарскому краю"

Ущерб по делу замглавы управления госохраны объектов культурного наследия администрации Кубани Нателы Бирюковой превысил 320 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК России в телеграм-канале.

О задержании Бирюковой по подозрению в системном злоупотреблении должностными полномочиями стало известно ранее. Ей уже предъявлено обвинение.

Как рассказали правоохранители, она лично подписала и способствовала подписанию приказов об изменении границ объекта культурного наследия регионального значения "Санаторий имени Кирова, где в годы ВОВ размещались госпитали № 3206, 3183 в Сочи".

Помимо этого, обвиняемая оказывала содействие в согласовании разрешения на возведение многоэтажного апартаментного комплекса на его территории – помещения были реализованы физическим и юридическим лицами. В связи с этим доверенному лицу Бирюковой удалось купить девять апартаментов площадью от 73 до 391 квадратного метра по сниженной цене, уточнили в СК.

Следствие попросило суд арестовать фигурантку.

Ранее задержали экс-ректора Нижегородского лингвистического университета и директора Института непрерывного образования НГЛУ за превышение должностных полномочий. По данным СК, бывший ректор на основании необоснованных документов подписывала приказы о выдаче премий работникам. Часть выплат задержанные обращали в свою пользу, присвоив более миллиона рублей.