Замгубернатора Ростовской области Рачаловской отправлен под домашний арест

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Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения заместителю губернатора – министру сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константину Рачаловскому. Как сообщает ТАСС, он отправлен под домашний арест.

Уточняется, что замглавы Ростовской области проведет под домашним арестом 2 месяца. Управление ФСБ по региону подозревает его к незаконному выделению средств господдержки сельхозпредприятиям.

Рачаловский был задержан в понедельник, 17 февраля. Как полагают в УФСБ, замгубернатора, имея информацию о тяжелом финансовом состоянии некоторых предприятий, дал указание оформить субсидии за счет федерального и областного бюджетов. Их получатели позже были объявлены банкротами, а 155,2 миллиона рублей похищены.

До него с должности замгубернатора ушли Виталий Кушнарев, которого задержали по делу о взятке и хранении оружия, и Александр Скрябин, получивший пост врио главы администрации Ростова-на-Дону.

Между тем в отношении другого замглавы Ростовской области Лилии Федотовой возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий. Суд 4 февраля решил арестовать ее на 2 месяца.

21 февраля СМИ сообщили, что правоохранители задержали советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова и возбудили против него дело о превышении должностных полномочий. Отмечалось, что он проходит по делу Рачаловского.