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17 февраля, 09:20

Политика

Задержан замгубернатора Ростовской области Константин Рачаловский

Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова

Задержан заместитель губернатора – министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

До него с должности замгубернатора ушли Виталий Кушнарев, которого задержали по делу о взятке и хранении оружия, и Александр Скрябин, получивший пост врио главы администрации Ростова-на-Дону.

Кроме того, с должности ушли некоторые министры, среди которых министр ЖКХ региона Сергей Сизиков, а также министр строительства, архитектуры и территориального развития региона Юрий Сильвестров.

При этом в отношении другого замгубернатора региона – министра финансов Лилии Федотовой было возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий. Суд 4 февраля решил арестовать ее на 2 месяца.

По данным следствия, она с учетом остатка бюджетных средств решила привлечь для нужд региона кредиты в размере 12 миллиардов рублей по ставкам выше 6% годовых. Действия были совершены в нарушение требований долговой политики области, которая предусматривает возможность привлечения госзайма или коммерческих кредитов по более низким ставкам.

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