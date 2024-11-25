В Ростовской области задержаны замгубернатора и замминистра транспорта

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Полиция задержала в Ростовской области замгубернатора и по совместительству главу Минтранса региона Виталия Кушнарева, а также его заместителя Дмитрия Мамелко. Об этом рассказал заместитель министра информационной политики области Сергей Тюрин, передает ТАСС.

При этом задержания не повлияли на работу регионального министерства транспорта, которая осуществляется в штатном режиме. Правительство Ростовской области уже выразило свою готовность по оказанию содействия сотрудникам полиции.

В июне этого года Кушнарев был назначен на пост замгубернатора и по совместительству главы Минтранса. До этого он был избран депутатом восьмого созыва Госдумы в 2021 году по избирательному округу № 152 (Южный – Ростовская область), входил в состав думского комитета по строительству и ЖКХ.

С ноября 2016 года по апрель 2019 года Кушнарев работал на посту главы администрации Ростова-на-Дону, а до этого два года был министром транспорта Ростовской области.

Ранее суд избрал домашний арест жене бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янине, обвиняемой в растрате по уголовному делу в отношении экс-чиновника. Женщина была задержана 12 ноября, когда явилась на допрос в Следственный департамент МВД в качестве свидетеля в рамках дела своего мужа. Однако свою вину она не признала.

Самого Копайгородского задержали в ЛНР 25 сентября. Ему грозит до 10 лет лишения свободы по статье "Присвоение или растрата в особо крупном размере". Суд арестовал его.

