Столичный суд арестовал средства на счетах супруги экс-мэра Сочи Копайгородского

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Мещанский районный суд Москвы арестовал деньги на счетах супруги бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, обвиняемого в растрате. Об этом стало известно из телеграм-канала судов общей юрисдикции столицы.

На прошлой неделе суд принял меры по ограничению доступа к имуществу родственников Копайгородского. В рамках этих мер были наложены аресты на движимое и недвижимое имущество, включая счета супруги экс-чиновника Янины Копайгородской.

Суд удовлетворил ходатайства следствия о наложении ареста на счета Копайгородской.

Бывший мэр Сочи был задержан в Луганской Народной Республике 25 сентября. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Правоохранители провели обыски у главы Хостинского района города Сочи, а также у одного из бывших заммэра и бывшего руководителя департамента архитектуры и градостроительства городской администрации.

Позже столичный суд отправил под стражу Копайгородского. Его обвинили в совершении преступления по статье "Присвоение или растрата в особо крупном размере". Он будет находиться под арестом до 18 ноября 2024 года.

Также ранее столичный суд арестовал имущество матери супруги экс-мэра и других лиц, связанных с экс-мэром.