Бывший первый замгубернатора Югры Шипилов арестован на два месяца

Фото: ТАСС/URA.RU/Алексей Андронов

Суд арестовал на два месяца бывшего первого заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Алексея Шипилова по делу о взятке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным следствия, Шипилов с 2023 по 2024 год получил взятку в размере не менее 7,5 миллиона рублей "за способствование совершению действий в интересах группы лиц и представляемой ими управляющей компании".

Отмечается, что подозреваемый дал незаконные указания главе одного из муниципалитета Ханты-Мансийского автономного округа, чтобы тот содействовал переходу многоквартирных домов на обслуживание конкретной управляющей компании.

Ранее Ленинский районный суд Ростова-на-Дону на 2 месяца арестовал замгубернатора – министра финансов региона Лилию Федотову по делу о превышении полномочий. В ходе заседания она заявила, что скрываться от следствия не намерена.

По данным следствия, она с учетом остатка бюджетных средств решила привлечь для нужд региона кредиты в размере 12 миллиардов рублей по ставкам выше 6% годовых. Действия были совершены в нарушение требований долговой политики области, которая предусматривает возможность привлечения госзайма или коммерческих кредитов по более низким ставкам.