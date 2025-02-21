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21 февраля, 13:37

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ТАСС: советник губернатора Ростовской области Гончаров задержан

Правоохранители задержали советника губернатора Ростовской области Гончарова – СМИ

Фото: donland.ru

Правоохранители задержали советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова и возбудили против него дело о превышении должностных полномочий, пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что Гончаров проходит по делу замгубернатора – министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского.

Он был задержан 17 февраля. Расследование ведется в рамках возбужденного уголовного дела о превышении полномочий. По версии правоохранителей, Рачаловский знал о тяжелом финансовом положении нескольких предприятий и поручил своим подчиненным выделить средства господдержки.

Чиновник осознавал незаконность своих действий. В результате получателей субсидий объявили банкротами, а 155,2 миллиона рублей были похищены. Общий ущерб, нанесенный Рачаловским, оценивается почти в 156 миллионов рублей.

По этой же статье был задержан и замминистра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области, который подозревается в злоупотреблении полномочиями. Он под предлогом перехода на российское ПО заключил госконтракт на предоставление лицензий на сумму 59,99 миллиона рублей. Однако была поставлена другая лицензия, стоимость которой в четыре раза меньше.

Кроме того, под аналогичную статью подпала и другой замгубернатора региона – министр финансов Лилия Федотова. Суд арестовал ее на 2 месяца.

По данным следствия, она с учетом остатка бюджетных средств решила привлечь для нужд региона кредиты в размере 12 миллиардов рублей по ставкам выше 6% годовых. Действия были совершены в нарушение требований долговой политики области, которая предусматривает возможность привлечения госзайма или коммерческих кредитов по более низким ставкам.

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