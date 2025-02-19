19 февраля, 09:51Политика
ФСБ задержала министра дорожного хозяйства Челябинской области
Фото: ТАСС/Владислав Бурнашев
Министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев задержан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.
"Проводим оперативные действия, работа ФСБ", – указали в ведомстве, подтвердив задержание чиновника.
Более подробную информацию УФСБ не предоставило. В СУ СК России по региону не прокомментировали задержание. Как передают местные СМИ, Нечаев дает показания, ему инкриминируют растрату.
Ранее правоохранители задержали замминистра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области. Он подозревается в злоупотреблении полномочиями, возбуждено уголовное дело.
Кроме того, задержан замгубернатора – министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский. Против него также заведено дело о превышении полномочий.