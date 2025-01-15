Задержаны бывший и нынешний замдиректора Смоленской АЭС

Фото: УФСБ РФ

Бывший и нынешний заместители директора по капитальному строительству Смоленской АЭС (САЭС) задержаны по подозрению в превышении полномочий, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

Должностные лица предложили подрядчику оплатить незаконченную реконструкцию объектов САЭС, уверены представители спецслужбы. Гендиректор подрядной организации согласился и дал указание подчиненным оформить все документы.

Затем стороны подписали акт о приеме работ, несмотря на то, что реконструкция так и не была выполнена. На счета строительной фирмы поступило более 3 миллионов рублей, добавили в УФСБ.

Против представителей САЭС возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, а руководитель подрядной организации подозревается в пособничестве, заключили в пресс-службе.

Ранее суд арестовал министра труда и соцразвития Северной Осетии Алину Айдарову по делу о превышении полномочий. Выяснилось, что должностные лица министерства с 2022 по 2023 год заключили 53 госконтракта с единственным поставщиком без конкурсных процедур. Общая сумма тендеров составила свыше 35 миллионов рублей.