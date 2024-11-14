"Ведомости": имущество осужденного за рекордную взятку Тамбиева решили национализировать

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Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество бывшего московского следователя Марата Тамбиева, получившего 16 лет колонии за крупнейшую в истории России взятку в размере 7,3 миллиарда рублей, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

Соответствующий иск зарегистрировал Никулинский районный суд Москвы, однако дату заседания еще не назначили. По данным издания, Генпрокуратура хочет конфисковать квартиру экс-следователя, два машино-места, два нежилых помещения в Подмосковье и мотоциклы Ducati Diavel и Honda.

Помимо этого, с Тамбиева хотят взыскать 16 миллионов рублей в качестве эквивалентной стоимости имущества, законность приобретения которого не была доказана. Это квартира в Черкесске за 9 миллионов рублей и автомобили Audi Q7 и Porsche Macan S за 3,8 и 3,3 миллиона рублей соответственно.

Также ведомство требует наложить арест на банковские счета, квартиру и два нежилых помещения Тамбиева в Москве и квартиру и четыре нежилых помещения его двоюродного дяди по фамилии Кубанов в Подмосковье.

Возглавлявшего следственный отдел столичного главка СК по Тверскому району Тамбиева арестовали в марте 2022 года. Выяснилось, что он в процессе расследования дела Infraud Organization вымогал и получил у фигурантов взятку в криптовалюте. Сам Тамбиев вину не признал, а получение денег отрицает.

Также арестовали и экс-следователя Кристину Ляховенко. По версии следствия, она незаконно передала изъятые электронные носители информации, чтобы найти в них криптовалюту и перевести адреса электронных криптокошельков Тамбиева.

В результате Тамбиева признали виновным в получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий, приговорив к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 миллионов рублей. Ляховенко назначили 9 лет колонии.

