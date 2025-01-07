Суд конфисковал 18 наручных часов экс-главы Пензенской области

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Суд принял решение конфисковать 18 наручных часов экс-главы Пензенской области Ивана Белозерцева. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Октябрьский районный суд Пензы.

"Обратить в доход Российской Федерации 18 наручных часов общей стоимостью 9 миллионов 602 тысячи 220 рублей", – уточнили в инстанции.

Ранее Белозерцева приговорили к 12 годам лишения свободы по делу о получении взятки в особо крупном размере. Речь идет о деньгах и иных ценностях на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Более того, бывшего губернатора признали виновным в незаконном хранении оружия.

Суд передал в собственность России коллекцию из шести ружей стоимостью более 4,5 млн рублей, которые принадлежали осужденному.

