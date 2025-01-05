ТАСС: у экс-чиновника МЭР Храновского изъяли имущество на 500 млн рублей

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У бывшего главы департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития (МЭР) Игоря Храновского было изъято имущество примерно на 500 миллионов рублей, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Речь идет о наличных средствах, люксовых авто, а также о недвижимости и земельных участках в Москве и Подмосковье, которые были приобретены Храновским на неподтвержденные доходы.

По информации агентства, среди обращенного в доход государства имущества числится земельный участок площадью 2,8 тысячи квадратных метров в поселке Одинцовского района и находящийся на территории дом площадью 674,2 квадратных метров. Помимо этого, у Храновского и его семьи были изъяты три нежилых помещения в столице, а также семь машин премиум-класса.

Полиция задержала Храновского в марте 2024 года в связи с подозрениями в хищении бюджетных средств. Департамент, которым руководил экс-чиновник, занимался привлечением инвестиций, а также решал торгово-экономические и туристические вопросы. Храновский руководил им с 2021 года. В 2015–2018 годах он был зампредом правительства Ингушетии, до этого – зампредом республики при президенте России.

